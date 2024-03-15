Как во Вьетнаме относятся к привычным для россиян продуктам

Живущая во Вьетнаме россиянка по имени Алина рассказала о необычной реакции местной продавщицы на покупку творога. Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

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Соотечественница предположила, что вьетнамцы не понимают вкус творога в таком виде, как привыкли есть в России.

«Часто покупаю творог большими порциями в Butter&Cream и вижу, что продавщицу это смешит — мол, как можно это есть», — призналась Алина.

Еще одна россиянка рассказала, что прочитала в паблике, посвященном жизни во Вьетнаме, историю о том, как компания соотечественников пригласила домой знакомых вьетнамцев, чтобы вместе приготовить пельмени. Иностранцам не понравился вкус вареного продукта, они взяли сковородку и зажарили пельмени с перцем «до состояния чипсов», после чего ели их с удовольствием.

Ранее российская тревел-блогерша Марина Ершова приготовила новозеландцам котлеты, картофельное пюре и оливье и рассказала об их неожиданной реакции на русскую еду. Иностранцы признались путешественнице, что не пробовали ничего лучше.