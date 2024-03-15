Отдыхающая на Бали россиянка рассказала про треш-чаты для «склеивания» девушек

Отдыхающая на Бали российская туристка рассказала про местные треш-чаты для «склеивания» девушек. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».

По словам россиянки, существуют специальные чаты, в которых русскоязычные мужчины обсуждают, как познакомиться с девушками на популярном курортном острове и «зацепить» их.

«На первый взгляд ничего такого, но, как оказалось, в этих чатах учат каких-то недомужчинок пикаперским штучкам из 2000-х — как качать девушек на эмоциональных качелях и как затащить их в постель», — добавила она.

Больше всего путешественницу поразил тот факт, что это открытый чат, куда может добавиться любой желающий и скинуть туда видео и фотографии с девушками.