Туроператоры оценили потребность в авиарейсах на Ближний Восток и в Индию

Росавиация опубликовала на своем сайте очередной приказ о допусках перевозчиков к выполнению международных регулярных рейсов. Больше всего разрешений выдано на ближневосточные маршруты.

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Red Wings сможет летать в Саудовскую Аравию: в аэропорт Джидда – из Казани, Сочи, Уфы и Минеральных Вод, в Эр-Рияд – из Москвы, Сочи, Грозного, Минеральных Вод и Уфы. Той же авиакомпании даны допуски в Бахрейн (Манама) из российской столицы, Сочи, Грозного и Махачкалы. Третья ближневосточная стран – Кувейт, туда смогут отправлять самолеты из Махачкалы «Уральские авиалинии».

Судя по географии маршрутов из российских городов в Саудовскую Аравию, перевозчики, запрашивая допуски, делаю ставку в первую очередь на пассажиров – мусульманских паломников. Впрочем, и у туроператоров некоторый интерес у направлению есть.

«Спрос со стороны туристов пока, конечно, небольшой. Отправляются в основном в экскурсионные туры», – говорят участники рынка.

Однако к апрелю-2025 в Саудовской Аравии планируется открытие первых отелей на строящемся крупном морском курорте. Чуть позже должен быть возведен еще один курорт на Красном море. Поэтому отдаленная перспектива у рейсов есть. На сегодня прямое авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией отсутствует, добраться можно только со стыковками. Для въезда в страну нашим соотечественникам требуется виза.

Что касается Бахрейна, то между столицей этого государства, Манамой и Москвой выполняет рейсы авиакомпания Gulf Air. Маршрут пользуется популярностью у некоторых российских туристов прежде всего как стыковочный – для перелетов в Юго-Восточную Азию и на другие южные направления. Появление на линии авиакомпании от РФ создало бы конкуренцию и, возможно, поспособствовало некоторому снижению цен авиабилетов.

Росавиация также выдала допуски на Индию. Летать из Санкт-Петербурга и Сочи в Нью-Дели смогут «Уральские авиалинии». Туроператоры, конечно, заинтересованы не столько в рейсах в индийскую столицу, сколько в штат Гоа (аэропорт Даболим), так как именно туда отправляются туристы для пляжного отдыха. Маршрут в Нью-Дели больше рассчитан на любителей экскурсионных туров, и отчасти – на деловых путешественников.