Турция стала самым популярным направлением для летнего отдыха среди россиян

OneTwoTrip опубликовала рейтинг самых популярных заграничных направлений для летнего отдыха среди российских туристов. Лидирует Турция с разнообразной экскурсионной программой, хорошим климатом и концертами звёзд в отелях, привлекая 22,4% опрошенных.

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На втором месте - Грузия, с красивой природой и доступными ценами, интересует более 18% туристов из России.

Армения, с богатой культурой и традициями виноделия, пользуется популярностью у 5% опрошенных.

В ТОП-10 также вошли Таиланд, Италия, Великобритания, Франция и ОАЭ. Для российских путешественников также востребованы Испания, Абхазия, Казахстан, Беларусь, Китай, Япония, Азербайджан и другие страны.