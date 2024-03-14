Туристам предложили авиарейс с быстрыми свиданиями

Массу шуток вызвал у туристов необычный авиарейс из Москвы в Москву с быстрыми свиданиями. О намерениях его провести заявила авиакомпания «Победа» вместе с одним из сервисов знакомств. Во время полета, по задумке организаторов, пассажиры смогут найти свою вторую половинку. Акцию в официальном релизе решили приурочить к проведению Года семьи в России.

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Туристов слегка удивило, что для этого был выбран формат неких лёгких знакомств: «А кабинки для уединения будут?» – шутят подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «На таком рейсе никуда не улетишь. Главное ещё и не залететь после него», – развивают тему в соцсетях.

Некоторые из них, впрочем, считают, что идея имеет право на жизнь: «А вдруг любовь с первого взгляда?» Правда, никто из подписчиков не признался, что сам бы принял участие в такой авантюре.

По задумке организаторов, которые отберут участников при помощи специального розыгрыша, процесс знакомства будет выглядеть следующим образом. Женщин, желающих познакомиться, рассадят возле иллюминаторов, а мужчины будут время от времени менять ряды и пытаться за отведенное время организовать себе продолжение вечера с дальнейшим трансфером из аэропорта. Руководить процессом будет специально приглашенный шоумен. Если спустя время пассажиры этого рейса поженятся, им дадут бесплатный перелет.