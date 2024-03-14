Опубликованы самые популярные направления для шопинг-туров у россиян

Граждане РФ чаще всего отправляются за товарами, которых не найти на родине, в Баку, Минск, Милан и Сеул. Об этом сообщили в Ассоциации объединенных туроператоров России (АТОР). Интересуют россиян прежде всего брендовая одежда и товары масс-маркетов, ушедших из страны.

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За чем граждане РФ ездят в Азербайджан

Одним из наиболее востребованных направлений стала столица Азербайджана Баку. Туда россияне ездят за дизайнерской одеждой местных брендов, а также вещами популярных мировых марок – Zara, Mango, Massimo Dutti.

Стоимость шопинг-тура в Баку на четыре дня с проживанием в трех- и четырехзвездочных отелях на двоих – от 73 тысяч рублей. Отметим, что в эту сумму не входит стоимость перелета.

Что покупают в Армении и Беларуси

Чтобы приобрести дефицитные товары массового рынка, граждане РФ предпочитают посещать Армению и Беларусь. В этих странах остались бутики всемирно известных брендов, таких как Сropp, Reserved, Sinsay, Mohito, Bershka, Pull&Bear. Также в Ереване и Минске можно приобрести европейскую косметику и парфюмерию.

Как платить за границей в обход санкций

Шопинг в этих странах удобен для россиян тем, что там можно оплачивать покупки картой «Мир», и при этом туда можно попасть без визы.

Итальянский шопинг

Модная столица Италии Милан – одно из самых популярных направлений для шопинга среди покупателей из России. Стоимость недельного пребывания в этом городе для двоих стартует от 70 тысяч рублей, не считая цены авиабилетов.

Куда еще ездят туристы из России

Кроме того, в России набирают популярность поездки на шопинг в ОАЭ и Турцию, а также бьюти-туры в Китай и Южную Корею.

Эксперты отмечают, что все перечисленные направления популярны у граждан РФ не только для шопинга, но и для туризма, направленного на культурный отдых. Россияне все чаще выбирают заграничные поездки для получения новых впечатлений и возможности увидеть мир, а покупки становятся не главной целью путешествия, а приятным дополнением к отпуску в новой стране.