Куба намерена создавать новые туристические маршруты для россиян

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда заявил, в стране будут созданы новые туристические маршруты для граждан РФ.
"Есть ли планы по созданию каких-то тематических или исторических туристических маршрутов для российских туристов? Да. Потому что без этого добиться успеха невозможно", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС."Я думаю, что коммерческому сектору, российским и кубинским предпринимателям еще предстоит подумать, чтобы предложить новые продукты на основании вкусов, предпочтений, опыта работы с российскими туристами", - продолжил Гарсиа Гранда.