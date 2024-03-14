Сколько стоит отдых в Венгрии и как лучше долететь до Будапешта

Несмотря на прекращение прямых авиарейсов, россияне по-прежнему демонстрируют сильный интерес к путешествиям в Венгрию, как это было выявлено Ассоциацией Туроператоров России. Венгрия до введения ограничений, вызванных пандемией, стабильно привлекала российских туристов своими городскими экскурсиями и термальными курортами. Однако возникшие транспортные трудности привели к снижению спроса. В текущем году наблюдается возобновление интереса, с увеличением числа бронирований на 10–20% по сравнению с данными на начало года. По словам туроператоров, в числе популярных направлений выделяются отели на термальных курортах и в Будапеште, причем стоимость услуг остается стабильной несмотря на колебания курса рубля.

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Для поездок в Венгрию россияне выбирают маршруты с пересадками в нескольких городах, в том числе Баку и Стамбул, где доступны варианты для перелета. Некоторые путешественники отдают предпочтение полетам через Вену с последующим использованием наземного транспорта до Будапешта, пишет Центральная Служба Новостей. Туроператоры отмечают, что спрос на поездки мог бы быть еще выше при наличии большего числа доступных рейсов. Ожидается, что с увеличением числа рейсов в летнем расписании 2024 года, особенно благодаря новому маршруту WizzAir из Еревана, интерес к Венгрии продолжит расти.

Дополнительным преимуществом Венгрии является возможность относительно быстрого получения визы, что делает страну доступной для путешественников из российских регионов. В большинстве случаев венгерское посольство выдает однократные визы, однако при наличии хорошей визовой истории возможно получение мультивиз.

Туроператоры также предоставили информацию о стоимости путешествий в Будапешт и на термальные курорты Венгрии в майские праздники для двоих. Стоимость таких туров сравнима с отдыхом на пляжах Турции. Например, PAC Group предложил тур в Будапешт в отель City Hotel Unio Superior 3* на 5 ночей с началом 27 апреля за 25,5 тысяч рублей на двоих без учета авиаперелета, а также тур на термальный курорт Хевиз в отель Majerik Hotel 3* на 10 ночей с завтраками за 100,5 тысяч рублей на двоих, также без авиаперелета.

«Русский Экспресс» предложил сити-тур в Будапешт с вылетом из Москвы, который включает проживание в отеле и авиабилеты на 5 ночей, за 190 тысяч рублей на двоих, а тур на озеро Хевиз на 10 ночей с авиаперелетом обойдется в 260 тысяч рублей на двоих. FUN&SUN предложил сити-тур в Будапешт с вылетом из Москвы в отель 3* на 4 ночи с завтраками с началом 27 апреля за 270 тысяч рублей за двоих и в отель 4* за 302 тысячи рублей за двоих, в то время как туры на термальные курорты Хевиз и Хайдусобосло на 10 ночей с перелетом стартуют от 282 тысяч рублей за двоих.