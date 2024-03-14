Столько стоит отдых «все включено» в Геленджике в летний период

В летнем сезоне 2024 года Геленджик стал популярным направлением для отдыха, сравнимым по востребованности с Сочи и Анапой, что привело к полной брони некоторых известных отелей и пансионатов на определенные даты. По данным АТОР, туроператоры отметили значительный рост интереса к этому курорту, с трехкратным и двукратным увеличением бронирований в «Интуристе» и «Дельфине» соответственно, пишет Центральная Служба Новостей.

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Алена Громова из Coral Travel сообщила о высоком спросе на туры в Геленджик как в межсезонье, так и в летние месяцы, с средней продолжительностью заездов 9–10 ночей. В этом году наблюдается рост запросов на апрель—июнь и осенние месяцы, а также бронирования на сентябрь и октябрь в «Русском Экспрессе», «Мультитуре» и АЛЕАН.

Специалисты FUN&SUN отметили, что средняя глубина продаж составляет 4,5 месяца, что сопоставимо с другими курортами Краснодарского края. Цены на размещение в Геленджике выросли на 10–15%, а в отдельных случаях на 25–30%. В Геленджике не много предложений по системе «все включено», но есть варианты с полным пансионом, особенно востребованные среди семей с детьми. Пансионаты и санатории 3–4* на трехразовом питании популярны у семей и пенсионеров, а городские отели 3*-4* предпочитают молодые и активные туристы. Новинка сезона — отель «Райморис» 4*, который будет работать по концепции «все включено» и откроется 15 июня.

Туроператоры предложили ориентировочные цены на семидневные туры на двоих в Геленджик в отели, пансионаты и санатории эконом, среднего и высокого уровня во второй половине июня, без учета проезда до курорта. Недельное пребывание в бюджетных объектах (2*-3*) обойдется от 60 до 90 тыс. руб., в среднем сегменте (3*-4*) — от 66 до 110 тыс. руб., а в отелях 4*-5* — от 150 тыс. руб.