Россиянам будет проще улететь за границу

Российские авиаперевозчики получили новые допуски на международные полеты. Приказ о выдаче новых разрешений опубликован на сайте Росавиации.

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Так, Red Wings начнет выполнять регулярные рейсы в Грузию из Иркутска, Новосибирска и Грозного, в Бахрейн — из Москвы, Грозного, Махачкалы и Сочи, в Кувейт — из Махачкалы, в Саудовскую Аравию — из Москвы, Грозного, Минеральных Вод, Казани, Сочи и Уфы.

Российская авиакомпания Royal Flight, прекратившая полеты в 2022 году, потеряла допуски на 473 международных рейса. Права на выполнение рейсов в города Индонезии, ОАЭ, Турции из Москвы и регионов перераспределены в пользу Red Wings, «Азимут», «ИрАэро», Smartavia.

«Уральские авиалинии» получили допуски на полеты в Индию из Сочи, «ИрАэро» — на рейсы в Казахстан из Махачкалы и Самары, а также в Монголию из Улан-Удэ. Кроме того, перевозчик может получить разрешение на полеты в Стамбул из Москвы и Екатеринбурга после решения авиационных властей Турции.

В Китай полетит «Аврора»: авиакомпания получила разрешения на рейсы в Пекин из Южно-Сахалинска. При этом количество рейсов из Хабаровска сокращается с 7 до 5 в неделю.

О блокаде нет и речи

Как ранее сообщалось, за девять месяцев 2023 года российские авиакомпании перевезли более 81 миллиона пассажиров. Рост перевозок на внутренних рейсах составил за тот же период 7,7 процента. Еще больше динамика на международных линиях — сразу 30 процентов.