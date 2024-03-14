Опоздавшие на рейс в Абу-Даби пассажиры едва не улетели в Астрахань

В московском аэропорту Внуково трое пассажиров, опоздавших на рейс российского лоукостера в столицу ОАЭ Абу-Даби, тайком пробрались на перрон, побежали к другому самолету той же авиакомпании и едва не улетели в Астрахань. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал «Авиаторщина».

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Когда молодой человек и две девушки подошли к гейту, им сообщили, что посадка закончилась, а пассажиров уже доставили на автобусе до самолета.

Как сообщает источник, расстроенные путешественники, заметив открытую в секции посадки дверь, выбрались на перрон и устремились к своему самолету. Однако они перепутали воздушные суда и подбежали к борту той же авиакомпании, который должен был улететь в Астрахань.

Уточняется, что около самолета их задержали сотрудники авиационной безопасности и передали полицейским, которые составили на нарушителей административные протоколы.

Ранее пьяный мужчина прорвался на взлетно-посадочную полосу аэропорта имени Индиры Ганди в Нью-Дели. Пилот заметил мужчину во время руления и доложил диспетчерам, его задержали.