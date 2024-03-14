В Турцию стало приезжать гораздо меньше туристов

В курортной зоне Турции, Анталии, отмечается значительное уменьшение загруженности гостиниц в нынешнем сезоне.

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Данные от Банка туристической информации и статистики Министерства культуры и туризма Турции показывают снижение уровня заполняемости отелей и числа ночей в них до 29% для пятизвездочных и четырехзвездочных объектов в январе 2024 года.

Эксперты объясняют эту тенденцию рядом причин, включая ухудшение темпов роста туристической отрасли в России и Германии, которые обычно являются крупными источниками туристического потока в этот регион. Однако, некоторые аналитики предполагают, что российские путешественники могут предпочесть другие популярные места, такие как Египет, вместо традиционного отдыха в Турции. Это также может влиять на уменьшение посещаемости отелей Анталии.

Ранее мы писали, что отели в Турции превратились в бордели.