Россияне составили половину туристов, посетивших горнолыжный курорт Азербайджана

По словам председателя туристического центра "Шахдаг" Рустама Наджафова , культура катания на лыжах только формируется в стране

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Порядка 15 тыс. россиян посетили горнолыжный курорт "Шахдаг" в Азербайджане в 2023 году, что составляет половину от общего турпотока. Об этом рассказал председатель туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов на фестивале горных курортов Евразии, который проходит в горах Сочи.

"Турпоток на курорт "Шахдаг" в зимнем сезоне 2023 [года] составил 15 тыс. россиян. Это 50% проживающих от общего числа на курорте, очень хороший показатель. Мы будем работать над увеличением количества туристов из России", - рассказал Наджафов.

По его словам, культура катания на лыжах только формируется в Азербайджане.

"У нас нет предложения по вечернему катанию для туристов. Этот опыт предстоит перенять у таких курортов, как "Роза Хутор". Также хотим развивать лыжную школу для привлечения большего числа туристов и выращивания профессиональных спортсменов", - добавил он.

Председатель туристического центра напомнил, что курорт "Шахдаг" стал четвертым участником Евразийского альянса горных курортов в ноябре 2023 года.

"Фестиваль проходит в рамках Евразийского альянса. Это второе мероприятие для команды нашего курорта, на фестивале Азербайджан представляет делегация из 12 человек. Надеемся, что следующее подобное мероприятие сможем принять у нас на курорте", - прокомментировал Наджафов.

Первый фестиваль горных курортов Евразии проходит с 13 по 17 марта на курорте "Роза Хутор" в Сочи. В фестивале принимают участие представители курортов из России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, органов власти и институтов развития. В рамках деловой программы участники обсудят пути устойчивого развития туризма на особо охраняемых природных территориях, национальные особенности отраслевой политики, партнерство природоохранного и туристического сообществ и другие вопросы.