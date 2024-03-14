Турагенты недовольны, что на чартерах родителей рассаживают отдельно от маленьких детей

В последнее время участились случаи, когда на чартерных рейсах родителей сажают отдельно с малолетними детьми, рассказали TourDom.ru турагенты. В частности, пассажиры, которые по своим причинам не проходят платную регистрацию онлайн (с выбором мест на чартерах), получают отказ на стойке регистрации сидеть со своим ребенком.

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«На днях у нас был случай: рассадили по разным рядам маму и трехлетнего ребенка. Без возможности пересадки без оплаты. Я понимаю, когда ребенку 6–7 и далее лет. Но когда ребенку 3! Он еще ничего не соображает, у него страх лететь без мамы – взлет, посадка, турбулентность и т. д.», – поделилась одной из последних историй турагент, добавив, что подобные случаи были зафиксированы недавно на рейсах в Египет.

По словам юристов, формального нарушения закона со стороны перевозчика в этих случаях нет, при этом правила на чартерах и регулярных рейсах не различаются. Однако существует рекомендация Генпрокуратуры РФ, которая появилась в декабре прошлого года, – на основании многочисленных жалоб пассажиров.

В авиакомпании были разосланы документы, в которых указано, что перевозчик должен предоставить детям до 2 лет места рядом с членами семьи, а для более взрослых пассажиров (до 12 лет) предусмотрена обязательная рассадка с одним из сопровождающих. Однако эти правила, как отметил юрист Игорь Косицын, выполняют не все перевозчики и не всегда.

Для того чтобы упорядочить вопрос, требуются более серьезные изменения в законодательство, которые сейчас обсуждаются.

«Госдума, насколько мне известно, готовится рассмотреть законопроект о внесении поправок в Федеральные авиационные правила в этой части. После того как они вступят в силу, рассаживать родителей и детей будет нельзя, т. е. ребенок будет прикреплен к одному из совершеннолетних пассажиров», – пояснил Игорь Косицын.

Однако когда именно будут внесены изменения, не очень понятно – процесс небыстрый.

«В настоящее время идет дискуссия по поводу возраста детей, есть несколько вариантов на этот счет. Насколько я знаю, рассматриваются варианты – до 12, до 14 лет, а в случае инвалидности – до 18», – добавил Игорь Косицын.

Впрочем, как уже отмечал TourDom.ru, во всем этом деле есть нюанс. Если требование закрепят законодательно, т. е. внесут в ФАП, его выполнение в определенных случаях будет крайне затруднительным. Например, если пассажиры с детьми будут поздно приходить на регистрацию, то к этому моменту в салоне самолета уже может не остаться свободных мест, расположенных рядом. Кроме того, есть некоторые места, куда невозможно посадить ребенка, например возле аварийного выхода.