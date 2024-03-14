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Турагенты недовольны, что на чартерах родителей рассаживают отдельно от маленьких детей

В последнее время участились случаи, когда на чартерных рейсах родителей сажают отдельно с малолетними детьми, рассказали TourDom.ru турагенты. В частности, пассажиры, которые по своим причинам не проходят платную регистрацию онлайн (с выбором мест на чартерах), получают отказ на стойке регистрации сидеть со своим ребенком.

Турагенты недовольны, что на чартерах родителей рассаживают отдельно от маленьких детей
© tourdom.ru
«На днях у нас был случай: рассадили по разным рядам маму и трехлетнего ребенка. Без возможности пересадки без оплаты. Я понимаю, когда ребенку 6–7 и далее лет. Но когда ребенку 3! Он еще ничего не соображает, у него страх лететь без мамы – взлет, посадка, турбулентность и т. д.», – поделилась одной из последних историй турагент, добавив, что подобные случаи были зафиксированы недавно на рейсах в Египет.

По словам юристов, формального нарушения закона со стороны перевозчика в этих случаях нет, при этом правила на чартерах и регулярных рейсах не различаются. Однако существует рекомендация Генпрокуратуры РФ, которая появилась в декабре прошлого года, – на основании многочисленных жалоб пассажиров.

В авиакомпании были разосланы документы, в которых указано, что перевозчик должен предоставить детям до 2 лет места рядом с членами семьи, а для более взрослых пассажиров (до 12 лет) предусмотрена обязательная рассадка с одним из сопровождающих. Однако эти правила, как отметил юрист Игорь Косицын, выполняют не все перевозчики и не всегда.

Для того чтобы упорядочить вопрос, требуются более серьезные изменения в законодательство, которые сейчас обсуждаются.

«Госдума, насколько мне известно, готовится рассмотреть законопроект о внесении поправок в Федеральные авиационные правила в этой части. После того как они вступят в силу, рассаживать родителей и детей будет нельзя, т. е. ребенок будет прикреплен к одному из совершеннолетних пассажиров», – пояснил Игорь Косицын.

Однако когда именно будут внесены изменения, не очень понятно – процесс небыстрый.

«В настоящее время идет дискуссия по поводу возраста детей, есть несколько вариантов на этот счет. Насколько я знаю, рассматриваются варианты – до 12, до 14 лет, а в случае инвалидности – до 18», – добавил Игорь Косицын.

Впрочем, как уже отмечал TourDom.ru, во всем этом деле есть нюанс. Если требование закрепят законодательно, т. е. внесут в ФАП, его выполнение в определенных случаях будет крайне затруднительным. Например, если пассажиры с детьми будут поздно приходить на регистрацию, то к этому моменту в салоне самолета уже может не остаться свободных мест, расположенных рядом. Кроме того, есть некоторые места, куда невозможно посадить ребенка, например возле аварийного выхода.

Отдых за границей
Игорь Косицын
Генпрокуратура РФ
Госдума