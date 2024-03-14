С россиян в Индии возьмут расписку о знании правил дорожного движения

Власти Гоа решили позаботиться о безопасности туристов, которые арендуют на отдыхе автомобили и мотобайки. Полиция штата со вчерашнего дня ввела необычное правило: расписка арендатора под памяткой, разъясняющей запреты из ПДД Индии и штрафы за их нарушение, сообщило издание Herald Goa.

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Необычный шаг в дорожной полиции объяснили ростом ДТП с участием иностранцев: они в 2 раза чаще попадают в аварии. Среди причин названы расслабленное состояние во время отпуска, узкие дороги и неизвестная для гостей топография. Глава ведомства также уточнил, что данный документ необходимо иметь при себе во время поездок, за этим будут следить инспекторы.

Памятки из 10 пунктов составлены для автомобилистов и водителей скутеров. Среди требований – обязательно надевать шлем и не выполнять опасные трюки на двухколесном транспорте, не разрешать пассажирам высовываться из верхнего люка машины, не ездить по пляжам.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен минимальный штраф в 10 тыс. рупий, что в эквиваленте составляет 11 тыс. рублей. При этом суд может дополнительно назначить полгода тюрьмы.

За движение на красный свет – санкции от 1,1 до 5,5 тыс. руб. или тюремное заключение на срок до 1 года. Если судья посчитает действия туриста особо опасными, то может применить оба наказания одновременно.

Разговор или СМС-ка по мобильнику во время движения обойдется в 1,1 тыс. руб., а за повторное нарушение – штраф в 10 раз больше. А передача управления транспортным средством лицу без водительских прав стоит 5,5 тыс. руб.

В полиции считают, что их инициатива не только снизит количество ДТП, но и в долгосрочной перспективе повлияет на рост туризма. Кроме того, в конце февраля правительство штата ввело обязательное внедрение ограничителей скорости для арендованных автомобилей.

Ранее «ТурДом» писал, что на Пхукете россиянка получила серьезные травмы в ДТП: ее скутер врезался в пикап. На Шри-Ланке турист из России хотел на автомобиле обогнать поезд на железнодорожном переезде, но в итоге вместе с пассажиром попал в больницу.