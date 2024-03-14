В России назвали топ-10 заграничных направлений для летнего отдыха

Сервис бронирования путешествий OneTwoTrip предоставил рейтинг стран, которые россияне намерены посетить грядущим летом. Специалисты провели анализ запросов на предстоящие туры, учитывая данные о размещении в отелях. Об этом сообщает газета «Известия».

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Согласно исследованию OneTwoTrip, среди 10 популярных направлений зарубежного отдыха, выбранных нашими соотечественниками на лето, чаще всего фигурирует Турция (22,4% опрошенных). Следом идет Грузия с долей 18,1%. На третьей стоке рейтинга расположилась Армения, в которой хотят отдохнуть 4,6% путешественников из России.

По данным источника, чуть менее популярен у россиян Таиланд (4,5%), а пятое место в ТОП-10 занимает Италия с показателем бронирования в 4,2%. Еще меньше наших граждан хотят отправиться этим летом в Великобританию (4,1%), Францию (3,1%) и Арабские Эмираты (3,4%). Замыкают рейтинг популярных мест отдыха курорты Абхазии и Испании, куда желают отправиться соответственно 2,9 и 2,5% россиян.