Авиакомпанию лишили права возить челябинцев по 18 рейсам за рубеж

Авиакомпанию «Роял флайт» Росавиация лишила права возить пассажиров и грузы из аэропортов Челябинска и Магнитогорска по 18 рейсам. Соответствующие сведения содержатся в приказе регулятора.

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«Отозвать допуск перевозчиков к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов. Рейс „Челябинск — Каир“. Авиакомпания „Роял флайт“», — отмечено в приказе.

В документе перечислено 17 направлений, из которых одно, в Шарм-эль-Шейх, дублируется для двух городов. Предполагалось, что в большинство пунктов назначения перевозчик будет летать дважды в неделю, а из Челябинска в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх, Ларнаку (Кипр) полетная программа предполагала вылеты четыре раза в неделю. Другими направлениями, допуск на которые отозван, стали греческие Ираклион, Салоники и Родос, туниские Монастир, Энфида и Джерба, Пальма-де-Майорка (Испания), Акаба (Иордания) Самарканд (Узбекистан), Занзибар (Танзания), Санья (Китай), Эйлат (Израиль), Утапао (Таиланд).

Предварительные документы о намерениях Росавиации появились в феврале. Согласно данным СБИС, авиакомпания несколько лет подряд терпит убытки, полеты приостановила в марте 2022 года. В расписании аэропорта Челябинска рейсы отсутствуют, а на вопросы URA.RU в пресс-службе перевозчика не отвечают.

Допуски отозваны с 31 марта. Всего по стране отозваны допуски «Роял флайт» на 473 рейса.