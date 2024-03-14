Из аэропорта Уфы увеличится количество рейсов в Баку

С 4 апреля авиакомпания «ИрАэро» возобновляет полеты из уфимского аэропорта в столицу Азербайджана – Баку. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Уфа».

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Так, рейсы из Уфы в Баку будут выполняться по четвергам на самолетах Sukhoi Superjet 100. Воздушные суда будут вылетать в 11:00 по местному времени. Время в пути составит 2 часа 40 минут.

Отмечается, что программу полетов из Уфы в Баку также продолжают авиакомпании Azerbaijan Airlines и Utair.