Четверть россиян хоть раз ездили в путешествие ради музыкального концерта

Почти четверть россиян хоть раз отправлялись в путешествие ради музыкального мероприятия, еще 27% хотели бы сделать это в будущем. Это показало совместном исследовании сервиса «Авиасейлс» и HiFi-стриминга «Звук».

Чуть больше половины респондентов не против отправиться за границу, чтобы посетить желанный концерт или фестиваль. 36% готовы ради этого на путешествие по России.

Больше всего туристов привлекает поп-музыка, на втором месте рок, на третьем - хип-хоп и рэп, классическая музыка — на четвертой строчке, передает РИА Новости.