Средняя стоимость тура с вылетом из Новосибирска превысила 200 тысяч рублей

Этой зимой и весной, согласно данным системы Tourvisor, среднестатистический тур с вылетом из Толмачёво продается за 204 тысячи рублей. В рамках исследования были проанализированы продажи от более чем 10 000 турагентов.

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Самым популярным направлением отдыха у желающих сейчас вылететь из Новосибирска является Турция, на которую приходится треть от всех проданных туров. Четверть туристов предпочитают Таиланд, а на отдых в ОАЭ направились 16%.

Российские и абхазские курорты замыкают пятерку лидеров. Они же являются и самыми бюджетными направлениями, средняя стоимость отдыха в которых 85 и 91 тысяча рублей соответственно.

Отдых на турецких курортах обходится обычно в 2 раза дороже и составляет 166 тысяч рублей. Другие направления еще сильнее «бьют по карману»: средняя стоимость тура из Новосибирска превысила психологическую отметку в 200 тысяч рублей.

Несмотря на это, количество проданных туров значительно увеличилось за последний год. К примеру, в минувшем феврале было продано в 2 раза больше туров из Новосибирска, чем в 2023 году. Март также показывает положительную динамику, хотя такой рекордный рост, по оценкам аналитиков Tourvisor, уже не будет наблюдаться.

Из турецких направлений больше всего спросом пользуется Алания и Кемер. На третьем месте по популярности — столица Стамбул. Анталия и Бодрум среди жителей Новосибирска менее востребованы .