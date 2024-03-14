Социологи: молодые россияне все реже желают уехать за рубеж.

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В 2022 году 30% опрошенных в возрасте 18-24 лет выразили желание отправиться на постоянное место жительства за границу.

В России за последние два года количество молодых соотечественников, стремящихся покинуть страну, снизилось. Такие данные на основании проведенных исследований озвучил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Эмиграционные настроения мы регулярно измеряем. В самой молодой когорте 18% хотели бы переехать за рубеж, в группе постарше — 15%. Это цифры невысокие, обычно бывает выше. Последние два года эмиграционные настроения не выросли, а наоборот упали», — заявил директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Федоров отметил, что в 2022 году 30% опрошенных в возрасте 18-24 лет выразили желание отправиться на постоянное место жительства за границу. Годом ранее этот процент составлял 35%, а в середине 2020 года - 38%.