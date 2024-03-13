Арабские авиакомпании пересматривают тарифы на билеты в Дубай

Туроператоры ожидают снижения стоимости туров в ОАЭ в летнем сезоне по сравнению с уровнем 2023 года. Об этом редакции TourDom.ru сообщил представитель туроператорской компании.

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Причина вероятного падения прайсов – предложенные российскими авиакомпаниями цены на блоки мест. У отечественных перевозчиков – S7 Airlines и «Уральских авиалиний» – они оказались на 35–40% ниже, чем у их арабских конкурентов.

«Перед авиакомпаниями ОАЭ сейчас стоит дилемма – держать прежние прайсы или снижаться вслед за рынком, – говорит руководитель Space Travel Артур Мурадян. – Если они оставят завышенные тарифы, туроператоры не возьмут у них блоки, и перевозчикам придется сокращать летние полетные программы».

Согласно информации, полученной редакцией от одного из участников рынка, авиакомпания Emirates уже пересматривает тарифы на предстоящий сезон: «Перевозчик предложил прайсы на 25–30% ниже прошлогодних». Лоукостер flydubai, выполняющий рейсы в Дубай из многих российских городов, находится в процессе переговоров с российскими туроператорами.

«Впрочем, уже понятно, что будут ценовые уступки», – отметил источник TourDom.ru.

Данных об изменении тарифной политики еще одного арабского лоукостера – Air Arabia – пока нет:

«Ждем, но, похоже, цены так и останутся завышенными».

Участники рынка предполагают, что, поскольку большую часть рейсов авиакомпании в Шарджу из Москвы и регионов грузили туроператоры, ей придется снимать часть программ.

Туроператоры уже сформировали туры на лето на базе рейсов отечественных перевозчиков. В частности, Fun & Sun предлагает поездки с перелетом «Уральскими авиалиниями» из Москвы и Екатеринбурга, Space Travel – S7 Airlines из Москвы и Utair из Тюмени и Сургута.

Если большинство арабских перевозчиков последует примеру российских, цены на туры тоже снизятся. Учитывая что отельеры проиндексировали прайсы на 5–10%, эксперты прогнозируют среднее падение стоимости турпакетов на 15–17%.

Ранее TourDom.ru писал о задержке ценовых предложений от Air Arabia. Специалисты напомнили, что перед Новым годом партнер перевозчика – TEZ TOUR – отказался от своих блоков на рейсах в ОАЭ. Программа стала нерентабельной из-за появления в свободной продаже более дешевых билетов других авиакомпаний.