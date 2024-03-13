Туристам предложили задуматься о полете в Мексику через Китай

Через месяц у туристов из России может появиться новый маршрут для путешествий в Мексику. Туда из китайского Шэньчжэня с 17 апреля начнет летать China Southern Airlines. Эти рейсы можно будет попробовать состыковать с перелетами из Москвы, которые китайский перевозчик выполняет трижды в неделю.

Из Шэньчжэня в Мехико запланировано по два рейса в неделю – в понедельник и четверг. Пассажирам придется запастись терпением. Путешествие через Тихий океан станет самым длинным за всю историю авиасообщения Китая. Время в пути составит около 16 часов. На текущий момент этих билетов нет в системе онлайн-бронирования авиакомпании.

Из Москвы в Шэньчжэнь китайская авиакомпания летает трижды в неделю. Перелет занимает порядка 10 часов. Единственный удобный вариант стыковки для путешествия в Мексику – это вылет из Шереметьево в среду. В этом случае стыковка в аэропорту КНР в четверг составит около 5 часов. Стоимость билета в одну сторону между Россией и Китаем начинается от 36 тыс. руб.

На текущий момент есть пара вариантов, как добраться из Москвы в Мехико с одной пересадкой. Перелет Turkish Airlines со стыковкой в Стамбуле в одну сторону обойдется не меньше чем в 135 тыс. Общее время в пути составляет порядка 25 часов, в том числе 5–6 из них придется провести на пересадке. Emirates через Дубай предлагает one way в районе 170 тыс. Путь в этом случае займет 31 час, 4 из них вы проведете в аэропорту. Если китайский перевозчик предложит сравнимые цены или что-то более выгодное, то сможет составить конкуренцию.

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