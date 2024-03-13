Авиакомпания Turkish Airlines не пустила на рейсы в Южную Америку уже десятки россиян

Десятки россиян начиная с 27 февраля не смогли воспользоваться рейсами авиакомпании Turkish Airlines, чтобы улететь из Стамбула в страны Латинской Америки. Причины недопуска в самолет, судя по отзывам пассажиров, различные: отсутствие обратного билета, багажа и оплаченного проживания в гостинице на весь срок пребывание в стране прилета, беременность, кому-то для путешествия через океан требуется даже шенгенская виза.

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Пострадавшие организовали специальный чат в Телеграме, где делятся своими историями и обсуждают возможности дальнейших действий. Некоторые готовы подавать в суд на турецкую авиакомпанию, тем более что в ряде случаев россиянам, если верить их рассказам, отказываются возвращать стоимость авиабилетов, определяя пассажиров как «опоздавших на рейс».

Turkish Airlines, объясняя причины отказов, ссылается на правила приема пассажиров для стран Южной Америки, опубликованные на сайте авиакомпании и действующие уже достаточно давно. А в начале марта агентства по продаже билетов стали получать уведомления от Turkish Airlines о новом порядке приобретения проездных документов в страны Северной и Южной Америки. Этот факт TourDom.ru подтвердили в нескольких агентствах.

В уведомлении, в частности, сказано, что при выписке билетов из Стамбула в Мехико, Канкун (оба – Мексика), Боготу (Колумбия), Сан-Паулу (Бразилия) и Буэнос-Айрес (Аргентина) запрещается их оформление в одну сторону – продавать можно лишь перевозку round trip, причем исключительно на рейсах турецкой авиакомпании. Транзитный перелет через Стамбул также будет рассматриваться как поездка one way, и билеты не должны продаваться.

«Просьба оповещать пассажиров, в ином случае их ждет депортация», – отмечается в обращении к агентам.

Важное уточнение: правила Turkish Airlines касаются не только граждан России, но и всех остальных пассажиров. Однако, по словам россиян, на практике происходит все более избирательно. Как рассказывал TourDom.ru,

Москвич Павел Р. забронировал авиабилеты Turkish Airlines по сложному маршруту Москва – Стамбул – Сан-Паулу – Монтевидео – Панама – Стамбул – Москва. А перед посадкой в Стамбуле всех пассажиров с российскими паспортами выстроили в отдельную очередь и устроили проверку «с пристрастием» документов и личных вещей. В итоге Павлу и еще как минимум десяти пассажирам под разными предлогами отказали в посадке на рейс.

Нужно отметить, что самостоятельно покупая билет, пассажир берет на себя все риски, связанные с перевозкой. У туристов, которые путешествуют в составе туров, организованных туроператорами, другая ситуация: от подобных неожиданностей они защищены отраслевым законом - туроператор обязан выполнить условия договора.