Гастрономическая карта путешественника: где поесть в Дубае

Редакторы Antenna Daily составили для вас подборку новых ресторанов на гастрономической карте Дубая.

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Новый ресторан Agatha: кулинарный оазис в Дубае

Распахнув свои двери в январе 2024 года, ресторан Agatha стал новой точкой притяжения на гастрономической карте Дубая. Новый ресторан предлагает уникальное сочетание кулинарных инноваций и изысканного стиля в Habtoor City.

Интерьер ресторана искусно сочетает в себе винтажный шарм с природными элементами декора, создавая привлекательное пространство, украшенное произведениями искусства и роскошной мебелью.

За кухню отвечает известный шеф-повар Ленди Перейра, знаменитый своим мастерством в азиатской и французской кухне. Меню обещает настоящую симфонию вкусов, текстур и ароматов, демонстрируя высший уровень мастерства и элегантности утонченной кухни.

Роскошный бар под управлением Cin Cin Services, предлагает постоянно обновляющееся и инновационное меню алкогольных напитков. Особая атмосфера ресторана Agatha – это не только кулинарные шедевры и миксология, но и тщательно подобранная музыкальная программа – гостей ожидают лучшие диджеи и международные сенсации.

Новый ресторан L’Amo Bistro del Mare в яхт-клубе Dubai Harbour

Итальянский ресторан L’Amo Bistro del Mare приглашает гостей отправиться в кулинарное путешествие на побережье Южной Италии прямиком из Дубая. Расположенный в престижном яхт-клубе Dubai Harbour, новый ресторан L’Amo Bistro del Mare может похвастаться разнообразным меню свежевыловленных и импортных морепродуктов, уникальным выбором икры и обширной коллекцией итальянских вин премиум-класса.

Интерьер ресторана оформлен в нейтральных бежевых тонах с элегантными вкраплениями дерева, плиткой в стиле терраццо и панорамными окнами. Впечатление полного погружения также создается благодаря потрясающему виду на акваторию Дубайской гавани, Dubai Marina и остров Bluewaters.

Ресторан и пляжный клуб Alizee

Alizee – ресторан в прибрежном стиле, где в течение всего дня подают блюда средиземноморской кухни с южнофранцузским акцентом. Место, где витает непринужденное настроение и подают лучшие морепродукты в городе. В ресторане есть элегантный крытый зал и роскошная терраса, а в меню представлено обширный выбор закусок, салатов и блюд из дровяной печи.

Не менее роскошный пляжный отдых гостей ждет в новом бич клабе – Alizee Pool&Beach. Богемный бар у бассейна, инстаграмные шезлонги на пляже, уютные кабаны, вкусные коктейли и легкие закуски – насладитесь каждым моментом своего пребывания под лучами дубайского солнца.

Ресторан Alici

Итальянский ресторан Alici с потрясающим панорамным видом на Dubai Marina — идеальное место для незабываемого средиземноморского обеда и ужина на фоне сверкающего скайлайна города под шум прилива вод Персидского залива. Открытая терраса, предназначенная для прохладных ночей, идеально подходит для вечерних встреч на свежем воздухе. Сюда стоит придти, чтобы проводить закат под аккомпанемент классического итальянского шприца в сочетании со свежайшими морепродуктами. Обязательно стоит попробовать фирменную башню крудо Alici.

Меню Alici может похвастаться восхитительным выбором блюд с белым трюфелем: тунец Bluefin с горчицей и белым трюфелем, жареное яйцо с кремом из пармезана, шпинатом и белым трюфелем, а также равиоли с бурратой, ореховым маслом и белым трюфелем и многое другое. Это изысканное кулинарное меню не оставит равнодушным даже самых взыскательных ценителей трюфелей.

Ресторан Tocha

Безмятежная роскошь, скрупулезное японское мастерство и ритуалы – ресторан и лаундж Tocha переосмысливает традиционные японские чайные через призму современности. Tocha может похвастаться тщательно подобранным ассортиментом чая, искусно приготовленными напитками и современным японским меню – здесь все создано для того, чтобы ощутить сочетание традиций и современной элегантности. В меню представлен широкий ассортимент десертов и закусок, начиная от сэндвичей и круассанов и заканчивая легкими салатами.