Что может предложить Малайзия россиянам в 2024 году

Малайзия устанавливает высокие цели для 2024 года, стремясь привлечь на 30% больше туристов из России, благодаря активному развитию туристической инфраструктуры и увеличению возможностей для авиаперелетов. Во время делового завтрака в ресторане Butler в Москве, состоявшегося 12 марта, посол Малайзии в Российской Федерации вместе с представителями туристического офиса страны обсудили с журналистами планы по увеличению притока туристов на следующий год и дали советы по вопросам перелетов, размещения, пляжного отдыха и дайвинга.

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За прошедший год Малайзия приняла 109 689 россиян, что на 37% больше, чем до пандемии в 2019 году, и страна стремится сохранить эту тенденцию роста. Посол Малайзии в РФ Дато Бала Чандран Тарман выразил благодарность представителям российского туристического бизнеса и СМИ за помощь в продвижении Малайзии как предпочтительного туристического направления для россиян, отметив, что туристы оценили уникальное сочетание культур, природных красот и доступные цены, а также безвизовый режим для краткосрочных визитов, сообщает Центральная Служба Новостей.

Малайзия ставит цель на 2024 год привлечь 27,3 миллиона международных туристов, включая 142 тысячи гостей из России. Дато Бала Чандран Тарман подчеркнул, что достижение этих целей предполагает усиленную работу по улучшению туристической инфраструктуры и открытию новых отелей и достопримечательностей.

Заместитель директора турофиса Малайзии в России Зулкифли Бин Мохамед указал на комплексную маркетинговую кампанию, направленную на увеличение числа российских туристов на треть в следующем году, и выделил транспортную доступность как ключевой фактор для усиления спроса, упомянув о новых направлениях полетов и рейсах, осуществляемых 11 авиакомпаниями.

Он также представил новые туристические локации, включая тематический парк Genting Sky World и небоскреб Merdeka 118, которые должны стать новыми привлекательными местами для посетителей. Бин Мохамед упомянул, что многие крупные туроператоры предлагают туры в Малайзию, с средней стоимостью отдыха на двоих около 200–250 тыс. рублей.