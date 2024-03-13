Российский турпоток в Таиланд минувшей зимой вырос на 10%

Более 620 тыс. российских туристов отдохнули в Таиланде минувшей зимой, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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«Общие показатели российского турпотока в Таиланд по итогам всего зимнего сезона 2023–2024 (декабрь, январь и февраль) – 622 тыс. 693 туристов из РФ. Это больше, чем в зимнем сезоне 2022–2023 годов практически на 10% (тогда было 570 609 туристов)», – говорится в сообщении.

Туроператоры отмечают, что Таиланд стал самым востребованным у россиян зарубежным направлением. Объем продаж в эту страну в зимнем сезоне увеличился на 30–150%. Весенний сезон тоже ожидается активным. Например, у туроператора Fun&Sun загрузка рейсов на ближайшие даты составляет 99%, а до конца весенней программы – более 60%. Представители «Русского Экспресса» рассчитывают в весеннем и летнем сезоне удвоить продажи туров в Таиланд в сравнении с аналогичными сезонами прошлого года.