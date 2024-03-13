Малайзия стремится привлечь больше иностранных туристов

На деловом завтраке в Москве посол Малайзии и представители туристического офиса представили планы по привлечению российских туристов. Они подчеркнули уникальное сочетание культур, достопримечательностей и доступных цен в Малайзии.

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В 2022 году Малайзию посетили 109 689 российских туристов, что на 37% больше, чем до пандемии. Страна намерена сохранить этот рост.

В 2024 году Малайзия планирует привлечь 27,3 миллиона иностранных туристов, в том числе 142 000 из России. Для этого страна развивает туристическую инфраструктуру, включая новые отели и достопримечательности. Среди новых туристических достопримечательностей - тематический парк Genting Sky World и небоскреб Merdeka 118.

Туристический офис Малайзии планирует провести маркетинговую кампанию и улучшить транспортную доступность. 11 авиакомпаний предлагают стыковочные рейсы, а также открываются новые направления.

Крупные туроператоры предлагают туры в Малайзию по доступным ценам, в среднем 200-250 тысяч рублей на двоих.

Отдых для россиян станет гораздо доступнее.