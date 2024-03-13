Посол РФ заявил, что российские туристы имеют большое значение для экономики Шри-Ланки

В 2023 году доходы в бюджет страны от турсферы составили $2,1 млрд, остров посетило 1,48 млн отдыхающих, около 13% из них, порядка 200 тыс. - это россияне, отметил Леван Джагарян.

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Российские туристы имеют большое значение для экономики Шри-Ланки, поскольку составляют 13% от общего числа отдыхающих. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС посол России в Шри-Ланке и Мальдивской Республике Леван Джагарян.