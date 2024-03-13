Посол РФ заявил, что российские туристы имеют большое значение для экономики Шри-Ланки
В 2023 году доходы в бюджет страны от турсферы составили $2,1 млрд, остров посетило 1,48 млн отдыхающих, около 13% из них, порядка 200 тыс. - это россияне, отметил Леван Джагарян.
Российские туристы имеют большое значение для экономики Шри-Ланки, поскольку составляют 13% от общего числа отдыхающих. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС посол России в Шри-Ланке и Мальдивской Республике Леван Джагарян.
"Поток туристов из России имеет для экономики Шри-Ланки действительно большое значение. Для наглядности немного статистики. В 2023 году доходы в бюджет страны от турсферы составили $2,1 млрд, остров посетило 1,48 млн отдыхающих, около 13% из них, порядка 200 тыс. - это россияне. Только за январь - февраль текущего года на Шри-Ланке побывало 60 тыс. наших граждан", - сказал Джагарян, добавив, что российские граждане стабильно удерживают первые позиции по количеству туристов на острове."Напомню, что в начале июня 2022 года по требованию ирландской лизинговой компании ланкийские власти временно арестовали самолет компании "Аэрофлот". Тогда прямые рейсы из России были прекращены до октября 2022 года, что нанесло заметный удар по туристической отрасли Шри-Ланки. Кстати, к данному решению неоднозначно отнеслись внутри страны, а должностное лицо, его принявшее, было даже привлечено к ответственности", - отметил посол России.