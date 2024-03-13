Как изменился турпоток из РФ на экзотические острова Индийского океана в феврале

В феврале 2024 года экзотические острова Индийского океана показали примечательные тенденции в отношении привлекательности для российских туристов. Шри-Ланка особенно выделилась, приняв свыше 32 тысяч гостей из России, что является увеличением на 10,1% по сравнению с прошлым годом. На втором месте по популярности оказались Мальдивы, куда отправились почти 20 тысяч россиян, несмотря на снижение посещаемости по сравнению с предыдущим годом. Третье место заняли Сейшелы, насчитавшие более 4,1 тысячи российских туристов и показавшие рост на 15,1%.

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Согласно данным управления иммиграции Мальдив, наблюдается снижение числа российских визитеров на 8,5% в сравнении с февралем предыдущего года, что свидетельствует об увеличивающемся отставании от прошлогодних достижений, пишет Центральная Служба Новостей. Если в январе Россия лидировала в списке стран по числу въезжающих туристов на Мальдивы, то к февралю она спустилась на третье место из-за значительного увеличения числа туристов из других стран, особенно из Китая.

На Сейшелах также отмечен рост количества российских туристов в феврале на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем рост в январе был немного меньше. В рейтинге главных стран по числу въезжающих туристов на Сейшелах Россия заняла третье место, уступив Германии и Франции, при этом Китай не входит в первую десятку.

Шри-Ланка подтвердила свою позицию в качестве наиболее предпочитаемого направления для россиян в феврале 2024 года, демонстрируя значительный рост на 10,1%. За ней следуют Индия и Великобритания по числу посетителей, причем Индия показала заметное увеличение, отчасти за счет переориентации индийских туристов с Мальдив.

Всего за указанный период три островных государства Индийского океана привлекли 55 880 российских туристов, что на 3% больше по сравнению с предыдущим годом.