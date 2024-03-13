Страховой полис от пятен кетчупа появился в ОАЭ

Популярная компания, производящая томатную продукцию, запустила первый в мире страховой полис, который защищает от неприятностей, связанных с кетчупом. Теперь жители ОАЭ смогут получить компенсацию за пятна, возникшие на одежде, обоях и каких-либо поверхностях, также компенсация полагается за пролитый на шерсть домашнего питомца соус.

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Предусматривается 57 различных случаев, за которые компания обещает предоставить «быструю и беспроблемную» компенсацию. Она может включать в себя услуги клининга, прачечной и даже спа-процедуры.

Компания провела собственное исследование, которое показало, что 48% покупателей продукции сталкиваются с неприятностями во время употребления кетчупа.