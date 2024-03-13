Россиянин побывал на островах Таиланда и описал их фразой «природа хиленькая»

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал на популярных островах Таиланда — Самуи, Панган и Ко Тао — и был ими разочарован. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

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«На всех трех островах для меня мало интересного. Природа хиленькая: водопады не очень, есть пляжи, но не прям вау. Скукота полная», — такими фразами описал свой опыт блогер.

По словам автора публикации, на Самуи живут в основном «удаленщики». Там есть районы для спокойной жизни и для тусовок.

«В целом, ничего сверх. Пляжи да кафе», — заключил Кутовой.

Ко Тао россиянин назвал маленьким уютным островом для любителей подводных приключений, а Панган он сравнил по атмосфере с балийским городом Убуд.

«Здесь все йоги, астральные воины, конкретно поехавшие спиритуалисты и прочие поклонники выхода из Сансары», — пояснил путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер перечислил скрытые опасности популярных курортов Азии. Он предупредил, что во многих странах этого региона процветают воровство и грабежи. Кроме того, туристам, по его словам, стоит опасаться лихорадки денге.