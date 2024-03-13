Направления для путешествий россиян в 2024 году не изменились

Однако стоимость отдыха в некоторых странах снизилась. Об этом рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян в разговоре с Ura.ru.

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«Стало больше полётных программ. За счёт этого цены на билеты упали. Летом пока они ожидаются на 10-15% ниже, чем в прошлом году. Речь идёт, в частности, о Шри-Ланке и Арабских Эмиратах», — отметил он.

Цены на туры в Турцию и Таиланд, вероятнее всего, останутся на том же уровне. Туда, как и в Египет, путёвки нужно покупать заранее, ведь потом цены вырастут, добавил Мурадян. По его словам, также возможно отдохнуть за границей за 70-80 тысяч рублей на двоих.