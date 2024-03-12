«Азимут» будет летать из Сочи в Термез

Мэрия Сурхандарьинской области Республики Узбекистан сообщила о создании регулярных авиарейсов по направлению Сочи - Термез.

Авиакомпания «Азимут» намерена осуществлять авиаперевозку пассажиров на самолете Superjet 100.

Как сообщили сотрудники организации, билеты поступят в продажу уже с 1 апреля этого года.

Полеты решено организовывать каждый понедельник, а общее время в пути составит примерно 3 часа и 50 минут.

Сотрудники авиакомпании заявляют, что подобный рейс в Термез будет запущен впервые, а разработанный маршрут поможет увеличить количество туристов, в том числе в Узбекистан в целом.

Ранее мы сообщили результаты поисково-спасательных работ на месте крушения самолета Ил-76.