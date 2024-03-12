Новая турецкая авиакомпания AJet открыла продажи билетов

Новая авиакомпания AJet, созданная на базе турецкого AnadoluJet, открыла продажи билетов на рейсы внутри республики и за границу. В числе направлений есть и Россия. Редакция TourDom.ru выяснила, что предлагает перевозчик.

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Согласно информации с официального сайта лоукостера, планируются вылеты в страны Европы, такие как Бельгия, Франция, Германия, Италия и другие, а также на Ближний Восток, Северный Кипр, в СНГ и РФ. Из российских аэропортов представлен пока только Внуково: прямые рейсы в Анкару будут выполняться с 1 апреля по понедельникам, средам и субботам.

Впрочем, по факту перевозчиком на данном направлении является Turkish Airlines. Стоимость авиабилета из Москвы в столицу Турции весной – около 20 тыс. руб. Правда, в системе бронирования AJet пока доступен лишь один тариф FLEX, включающий ручную кладь весом до 8 кг и багаж – до 20 кг.

Зато лоукостер выставил собственную полетную программу по многим международным направлениям. Так, например, весной из Антальи, Стамбула, Измира и некоторых других турецких городов можно отправиться в Австрию, Венгрию или Косово за 7–10 тыс. руб. Вероятно, авиакомпания будет постепенно расширять маршрутную сеть.

Отметим, что сейчас парк турецкого лоукостера состоит из 95 самолетов. Но в ближайшие 10 лет перевозчик намерен в 2 раза увеличить свои провозные мощности и список международных маршрутов.

Впрочем, судя по реакции читателей телеграм-канала «Крыша ТурДома», пока к авиакомпании относятся с осторожностью. Многие туристы недолюбливали предшественника AJet – AnadoluJet. Среди претензий – старые самолеты и скудное бортовое питание. Потенциальные пассажиры опасаются, что преемник несильно будет отличатся от предыдущей «дочки» Turkish Airlines.