В какой стране россияне забронировали почти все отели

Россияне стали главными гостями белорусских отелей — 88% всех бронирований в 2024 году приходится именно на туристов из РФ. Об этом сообщила руководитель направления по работе с белорусскими гостиницами российского онлайн-сервиса Ostrovok.ru Ксения Безбородова, передает РИА Новости.

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«Доля россиян достигает 88% всех онлайн-бронирований отелей Беларуси через наш сайт. Еще 8% заказов совершают сами белорусы. На долю прибалтийских стран приходится порядка 1,5%, остальные 3% — другие регионы», — привела цифры эксперт.

По ее словам, в зимние месяцы количество броней белорусских средств размещения через Ostrovok.ru взлетело на 64% по сравнению с прошлогодним периодом. А доход от таких заявок и вовсе увеличился на 75%.

«Это говорит о том, что интерес к Белоруссии растет. Средний тариф за номер в Минске составляет $66, а средний чек — порядка $168», — отметила Безбородова.

Через российский сервис начали бронировать номера даже туристы из Китая — пока их доля невелика и составляет 0,3%, но сам факт говорит о привлекательности белорусского направления.

До этого стало известно, что россияне стали чаще ездить в Саудовскую Аравию.