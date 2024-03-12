Россиянка описала свидание с турком фразой «еле ноги унесла»

Российская туристка побывала в Стамбуле и описала свидание с турком фразой «еле ноги унесла». Своей историей девушка поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Девушка рассказала, что поехала в турецкий город на месяц и в одном из ресторанов познакомилась с местным жителем Махмутом.

«Мы разговорились, прогулялись по городу и обменялись телефонами, — рассказала она. — Он сразу же стал активно писать — буквально бомбардировал меня сообщениями».

Сначала россиянку «подбешивало» подобное поведение, но потом даже понравилось. Иностранец был щедрый, позитивный, общительный и первое время «практически смотрел ей в рот».

Соотечественница подчеркнула, что постепенно ситуация стала меняться, и мужчина начал на все обижаться. Более того, его постоянно одолевала ревность: он выхватывал телефон девушки, пытаясь найти там какой-то компромат.

По словам путешественницы, чтобы загладить вину, Махмут повез ее в Дубай. Пара прогулялась по городу, поужинала в ресторане и вернулась в отель.

«И вдруг он встает, смотрит мне в глаза и так нагло говорит: "Я сейчас могу пойти и переспать с кем захочу", — продолжила она. — (…) Я не растерялась и ответила, что тоже сейчас пойду гулять и много парней захотят провести со мной ночь».

Такое заявление разозлило мужчину, и он начал душить туристку. Девушка стала судорожно собирать чемодан, но турок швырнул его в сторону. После этого он затих, а истерику списал «на ревность и большую любовь».

«Я как-то смогла его утихомирить и уложить спать, пообещав, что никуда не уеду, — резюмировала россиянка. — Сама же (…) забронировала билет, потом тихо с чемоданом выскользнула из номера и, попросив на ресепшен как можно скорее вызвать мне такси, уехала».

Туристка боялась, что турок будет ее преследовать, в аэропорту она все время оборачивалась. Ей казалось, что обидчик приедет и опять начнет на нее нападать. Однако девушка отметила, что, к счастью, все обошлось.

Ранее в марте российская туристка побывала на Бали и описала его фразой «тут все очень открытые и бесконечно хотят секса». Девушка была поражена тем, как молодые люди без лишнего стеснения просят обменяться контактами и сразу же предлагают встретиться.