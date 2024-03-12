В 2023 году россияне установили рекорд по количеству поездок в Малайзию, где страну посетило около 110 тыс. туристов из России. Эту информацию подтвердил посол Малайзии в России Чеонг Лун Лаи на пресс-конференции в Москве.

© Poslednie-novosti.com

Посол отметил, что количество прибывших из РФ туристов в прошлом году увеличилось на 37% по сравнению с уровнем до пандемии, превышая изначальные цели. Одной из ключевых причин такого роста являются простые правила въезда: для поездки в Малайзию достаточно иметь действующий заграничный паспорт сроком более шести месяцев.

Планы Малайзии на 2024 год включают привлечение 140 тыс. туристов из России, что на 30% больше, чем в 2023 году. В общей сложности страна намерена принять 27,3 млн иностранных туристов в следующем году, ожидая доход в размере €20 млрд, а к 2026 году планирует привлечь уже 35,6 млн иностранных посетителей.

На данный момент прямых рейсов из России в Малайзию нет, поэтому туристам придется лететь с одной пересадкой через различные страны. Ближайшие стыковочные рейсы предоставляют около 11 авиакомпаний через Ближний Восток, СНГ, Турцию и Китай.

Понравилась новость? Добавьте в избранное Дзен Новости, присоединяйтесь к нашим сообществам Вконтакте и Одноклассники и нашему Telegram-каналу.