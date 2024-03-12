Почему в Турции перестали пускать россиян на рейсы в Аргентину

В интервью радио «Комсомольская правда» он пояснил, что Аргентина действительно пользуется популярностью у россиян, которые планируют получить вид на жительство. Они летят туда через Турцию.

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Он также отметил, что на региональных рейсах в Стамбуле начали отказывать россиянам, так как поняли, что они летят в Аргентину не с туристическими целями, а чтобы остаться там жить. Аргентинские власти предъявляют претензии турецким авиакомпаниям, и чтобы этого не происходило, авиакомпании в Стамбуле пресекают подобные попытки.

После того, как россияне получают вид на жительство в Аргентине, многие из них стремятся переехать в Америку. Турция при этом остается основным «перевалочным пунктом» для этих целей. На втором месте по популярности находятся ОАЭ, подчеркнул эксперт.

Мкртчян также отметил, что количество российских туристов в Турции растет, но в основном это транзитные туристы, которые приезжают на одну-две ночи в Стамбул или Анталью, а затем летят в Париж, Милан, Барселону, Нью-Йорк и другие города.

Специалист объяснил, что сокращение турпотока в Турцию из России во многом связано с политикой турецких отельеров, которые повышают цены на проживание на 15-20%. Для многих россиян Турция стала недоступна.

В заключение Мкртчян отметил, что майские праздники - это низкий сезон в Турции, поэтому поездка обойдется дешевле. Так, семья из трех человек может потратить около 200-220 тысяч рублей, тогда как в высокий сезон - 350 тысяч рублей и более.

Ранее сообщалось, что в России упростят получение путевок на отдых в регионах, а также россиянам будут не нужны биометрические паспорта для посещения ЕС, несмотря на внедрение EES.