Власти Китая оптимизируют платежную систему для туристов

Власти Китая работают над модернизацией системы мобильных платежей в целях облегчения процесса оплаты для иностранных туристов, сообщает «Синьхуа», партнер сети TV BRICS, со ссылкой на министра культуры и туризма КНР Сунь Ели.

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Глава ведомства отметил трудности с оплатой, с которыми сталкиваются приезжающие в страну. В коммерческих заведениях, начиная от отелей и заканчивая продуктовыми магазинами, доминирует безналичный расчет с помощью смартфонов.

«Это новая проблема, поскольку мобильные платежи развиваются в Китае очень быстро. Мы работаем над оптимизацией всех этапов взаимодействия туристов с местной инфраструктурой: от получения визы и организации перелета до регистрации в отеле, шопинга и осмотра достопримечательностей», – сказал Сунь Ели по окончании 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва в Пекине.

Владеющие китайскими платежными платформами компании совместно работают над упрощением процесса регистрации посещающих страну иностранных туристов в местных платежных приложениях, а все точки обслуживания потребителей в обязательном порядке принимают наличную китайскую валюту, добавил министр.