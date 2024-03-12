Недельный тур в Турцию на двоих весной обойдется россиянам в 150 тысяч рублей

Весной, за исключением майских праздников, выгоднее всего отдыхать в Турции, ОАЭ и на Шри-Ланке, отметил в эфире НСН Дмитрий Арутюнов.

Недельный тур в Турцию весной на двоих обойдется россиянам в 150 тысяч рублей с системой «все включено», рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в разговоре с НСН.

«До майских праздников, после и вообще весной выгодно отдыхать в Турции, потому что начало сезона, еще не все прогрелось, недельный тур может стоить в пределах 70-80 тысяч на человека в приличном отеле четыре звезды. В 150 тысяч рублей можно получить даже «все включено» на двоих. В том же самом Дубае можно найти приличный отель в пределах такой же суммы на неделю. На Шри-Ланке тоже хорошие цены, многие авиакомпании сейчас делают некий промоушен по ценам, идут скидки на перелеты», – сказал Арутюнов.

Также он дал рекомендации по перелету россиянам, которые отправятся в страны, с которыми у РФ отсутствует прямое авиасообщение.