Летевший из Египта самолет с россиянами сменил курс и сел в другом месте

Летевший из Египта самолет с россиянами на борту резко сменил курс и сел в другом месте из-за ограничений в работе аэропорта. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе авиагавани.

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Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим из Шарм-эш-Шейха в Нижний Новгород, во вторник, 12 марта. Отмечается, что воздушное судно было перенаправлено в аэропорт Казани.

В настоящее время авиагавань работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что аэропорты Калуги и Нижнего Новгорода вводили ограничения на полеты воздушных судов утром 12 марта из-за атак беспилотников. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.