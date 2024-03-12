Третья группа российских туристов отправилась в КНДР

Третья группа российских туристов отправилась из Приморья Пхеньян. Программа тура рассчитана на знакомство со столицей КНДР и посещение горнолыжного курорта Максикрен. Всего с начала 2024 года страну посетили 160 человек из многих регионов России.

«Большой спрос сейчас на туры в КНДР, новое направление для путешествий пользуется популярностью. Поэтому были набраны еще две группы», – рассказала заместитель руководителя агентства по туризму Приморского края Кристина Квинт.

Отмечается, что в этот раз в КНДР отправили 14 человек, предыдущая группа включала в себя 48 туристов. Среди путешественников оказались жители Владивостока, Уссурийска, Москвы, Южно-Сахалинска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Пскова, Елабуги, Тамбова и Томска. Первая группа насчитывала 98 человек. Всего уже побывали в КНДР 160 российских туристов.

Напомним, что перелет длится 1 час 40 минут, после чего россиян ждет знакомство с Пхеньяном и посещение достопримечательностей. Второй и третий дни группа проводит на курорте «Масикрен», где можно кататься на лыжах или сноубордах. Далее туристы вновь возвращаются в Пхеньян, где посещают Монумент идей чучхе – одно из самых высоких сооружений страны, построенное к 70-летию Ким Ир Сена.

В правительстве Приморья рассказали, что следующий рейс в КНДР запланирован на конец апреля – начало мая. В настоящее время идет разработка программы тура.