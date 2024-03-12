Переехавшая в Европу москвичка пожаловалась на транспорт и отсутствие жилья

Переехавшая в Европу 19-летняя Алиса (имя изменено) из Москвы рассказала о неожиданных особенностях жизни в этой стране. Свои наблюдения она подробно описала в интервью «Ленте.ру».

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Москвичка учится в нидерландском городе Роттердаме и жалуется, что даже комнату в общежитии ей пришлось искать несколько месяцев. Отсутствие жилья, с которым, по ее словам, сталкиваются многие, связано с тем, что в стране «чудовищный жилищный кризис».

«Многие местные студенты признавались мне, что не представляют, как будут искать квартиры в будущем», — утверждает она.

Алиса отметила еще одну особенность Роттердама — проблемы с местным транспортом. Трамваи и автобусы, как она утверждает, ходят нерегулярно, хотя проезд стоит довольно дорого. Те, у кого есть машина, предпочитают крохотные автомобили, такие как Smart. При этом почти у всех есть велосипеды, и многие используют их даже для междугородних поездок.

Нидерландцы очень устойчивы к погодным переменам из-за специфики климата. Например, они ездят на велосипеде в снег, дождь, град без капюшона на голове. Наверное, поэтому в Нидерландах часто используют выражение, которое переводится как «не из сахара сделанный». Оно означает, что человек не может растаять от дождя, поэтому и бояться такой погоды не нужно Алиса переехавшая в Нидерланды россиянка

Ранее переехавшая в Армению россиянка призналась, что была шокирована, когда первый раз пришла в местную клинику. Она назвала частную медицину доступной для всех.