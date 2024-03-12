Названы самые популярные места для отдыха с детьми в весенние каникулы

Выбор направления для путешествия с детьми в весенние каникулы будет зависеть от бюджета и количества свободных дней, заявила в беседе с NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, можно посетить Таиланд, Мальдивы, ОАЭ или более близкий город Сочи.

Март — хороший месяц для заграничного отдыха. Наиболее популярными направлениями для отдыха с детьми являются Таиланд, Индия и Шри-Ланка. Также можно посетить Кубу, Мальдивы, Индонезию... В Арабских Эмиратах сейчас устоялась довольно комфортная температура, нет знойной жары, но все еще можно купаться в море, — отметила Ансталь.

Эксперт предостерегла, что многие из этих направлений считаются дальними, поэтому полет может длиться до 9–10 часов. Поскольку школьные каникулы обычно длятся не больше недели, можно рассмотреть и внутренние направления, считает Ансталь. Она посоветовала посетить с детьми Сочи, так как там уже устоялась теплая погода. Кроме того, последние два сезона одним из топовых направлений считается Казань, добавила она.

Ранее директор управления по туризму Саудовской Аравии Фахд Хамидаддин рассказала, что интерес российских туристов к курортам королевства вырос по сравнению с 2022 годом в два раза. По его словам, страну на Аравийском полуострове посещают не только с целью отдыха, но и по религиозным соображениям — для паломничества в Мекку и Медину.