Россияне смогут посещать ЕС без биометрического паспорта

Отсутствие биометрического паспорта у россиян не будет причиной автоматического отказа во въезде в страны Евросоюза даже после введения новой системы Entry/Exit System (EES). Об этом заявили в Еврокомиссии (ЕК).

«Отказ во въезде не основан исключительно на том факте, что у путешественника нет биометрического паспорта», — пишут «Известия», ссылаясь на ЕК.

При наличии действительного проездного документа, шенгенской визы и соответствии другим условиям Шенгенского пограничного кодекса, биометрический паспорт не потребуется, уточняется в материале.

Что такое туры с гарантией лучшей стоимости и как их приобрести

Контроль будет осуществляться в два этапа: регистрация данных в системе самообслуживания при пересечении границы и получение штампа у пограничника. Решение о въезде или отказе принимается на основании индивидуальной оценки каждого случая представителем погранслужбы.

Ранее Правительство РФ утвердило новое положение о паспорте гражданина РФ. Теперь в документах будут указаны биометрические персональные данные.