У россиян открывается возможность отдохнуть на пляжах Восточно-Корейского залива

В понедельник, 11 марта, во Владивосток из тура в Северную Корею вернулась вторая "зимняя" группа туристов, и этим же самолетом улетела в Пхеньян третья с начала года. На этом пока все: для турпоездок россиян в Северную Корею объявлен перерыв ориентировочно до мая.

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Впервые российские туристы смогли выехать в страну в феврале - после более чем четырехлетнего перерыва, вызванного пандемией. Тогда 98 человек из 11 регионов России посмотрели Пхеньян и после перелета на местных авиалиниях из столицы в город Вонсан, который занял 1 час 20 минут, побывали на горнолыжном курорте Масикрен.

У мартовских тургрупп программа та же - визит на холм Мансу, включающий памятники вождям Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, на монумент советским воинам-освободителям, погибшим в годы Второй мировой войны. А также посещение площади имени Ким Ир Сена и монумента идеям чучхе. Туристам, улетевшим в КНДР 11 марта, повезет чуть больше: они на обратном пути с курорта проведут еще один день в Пхеньяне. Им покажут музей истории КНДР - грандиозное сооружение, экспонаты которого преимущественно посвящены корейской войне между Севером и Югом 1950-1953 годов.

Трансфер возможен только самолетами. Еще одно предложение - задействовать паром.

Курорт Масикрен был целью привлечения российских туристов в КНДР зимой. И россиянам он понравился. Во-первых, потому что построен по мировым стандартам. Во-вторых, пустой: нет очередей ни на спуск, ни на подъемники, ни за арендой инвентаря, ни в ресторан. Теперь накануне лета в турфирмах Владивостока говорят: "Следующую группу, скорее всего, будем собирать на майские праздники. Ждите анонсы".

- Сейчас после зимних поездок работа по организации туров с Национальным агентством по туризму КНДР войдет в рабочее русло. У наших туроператоров есть прямые контакты с коллегами в Северной Корее. Корейцы предлагают экскурсионные туры, поездки в горы, в том числе в горы Кымгынсан, отдых на море, есть возможность детского отдыха, - говорит руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.

Как добраться до КНДР? Трансфер туристов возможен только самолетами. Еще одно предложение - задействовать паром между Владивостоком и Вонсаном - именно около этого прибрежного города находится курорт Масикрен и Вонсан-Кальмаская пляжная зона с 17 отелями, 37 гостиницами, магазинами и, как следует из названия, большим песчаным пляжем. Но оно пока обдумывается.