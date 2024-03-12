Из Астаны в Павлодар авиакомпания Qazaq Air снова запустит рейсы

Между Астаной и Павлодаром будут вновь возобновлены коммерческие авиаполеты.

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В пресс-службе авиакомпании Qazaq Air, отвечающей за данный рейс, подтвердили информацию, добавив, что приобрести билеты можно будет уже с 31 марта 2024 года.

«Переход от субсидированных к коммерческим рейсам на данном рейсе направлен на активное участие авиакомпании в развитии внутренних авиасообщений Казахстана», - прокомментировали сотрудники.

Общее время полета возобновленного рейса составит примерно один час. Они будут осуществляться четыре раза в неделю. Стоимость одного билета составит от 13 тысяч тенге.

Стоит отметить, что накануне на борту одного из пассажирских самолетов, летевшем из Рабата в Малагу, произошла драка между стюардессами и одной из пассажирок.

Кроме того, наши коллеги сообщили, что несколько десятков человек пострадали при потере высоты самолета, вылетевшего из Австралии.