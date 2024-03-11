Рейсы в Шарм-эль-Шейх из Калининграда будут конкурировать с турецкими

У туристов из Калининграда появится больший выбор отдохнуть летом в теплых странах. В начале года было объявлено, что весной возобновятся чартеры в турецкую Анталью, на днях же стало известно, что скоро появятся рейсы из Храброво в Египет.

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Чартеры в Шарм-эль-Шейх поставил туроператор Coral Travel, рейсы будут осуществляться раз в 10 дней на лайнерах египетского перевозчика AlMasria (в распоряжении авиакомпании – 6 самолетов: A320 и A330, а также 737-е боинги). Первый полет состоится 3 апреля, время в пути – около 5 часов. Цена отдыха по системе «все включено» в трехзвездочном отеле на двоих начинается от 118 281 руб. за 10 ночей. За «четверку» придется заплатить в апреле от 124 377 руб. (Sharm Bride Aqua Resort & Spa) до 140 634 руб. (Sharm Reef).

Между тем главная интрига заключается в том, хватит ли туристов в 500-тысячном Калининграде, чтобы загрузить сразу две программы – египетскую и турецкую. Рейсы в Анталью, как ранее сообщалось, начнут осуществляться с 26 апреля, блоки на чартерах Southwind взяли три туроператора – Pegas, Coral Travel и Anex. Периодичность полетов – 5 раз в неделю. С Египтом же у Калининграда имеется не самый удачный опыт. В декабре 2022-го Pegas Touristik запустил чартеры на побережье Красного моря на самолетах Southwind Airlines. Однако состоялся всего один рейс, после чего программа была свернута, как пояснила гендиректор туроператора Анна Подгорная, из-за низкого спроса.

Возможно, загрузке Египта поможет периодичность – всего два-три рейса месяц. Не исключено, что свою роль сыграют цены – отдых в Турции получается подороже. Например, в мае туры в Kemer Paradise 3* с вылетом из Калининграда обойдутся в 115–130 тыс. руб. на двоих за 7 ночей, за неделю в четырехзвездочном Aska Bayview Resort в Аланье придется заплатить 120–135 тыс. руб. В Египте за близкие суммы можно отдыхать на 3 дня больше. «Здорово, что поставили египетский рейс, позитивная новость, но 100-процентной уверенности, что он загрузится, нет, – прокомментировал TourDom.ru руководитель калининградского турагентства “Анюта” Алтынбек Кожахметов. – Разбег времени небольшой, лучше бы эту программу начали анонсировать в декабре-январе». Впрочем, в пользу Египта может сыграть то, что туры продаются на апрель и май – время, когда Турция еще не столь популярна у туристов.

Недавно мы написали, что средний чек на туры в Египет в весенние месяцы составляет 163–192 тыс. руб. (с вылетом из Москвы). Однако можно найти и более экономичные варианты. Если выбрать начало первого весеннего месяца, то тур в «пятерку» на «все включено» на неделю реально приобрести и за 111 300 руб. на двоих.