Минтуризма Абхазии: до турецкого all inclusive стране еще далеко

Развитие в отелях Абхазии системы all inclusive возможно, но не на уровне Турции или Египта. Об этом журналистам рассказал министр туризма республики Теймураз Хишба.

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По его словам, для повсеместного ввода формата «все включено» в гостиницах просто не хватит продуктов. В Абхазии проживает 250 тыс. человек, а турпоток в последние годы составляет не менее 1,5 млн гостей.

«Обеспечить столько людей местными продуктами будет тяжеловато. Для нас такой формат в принципе непривычен. В Сочи, Крыму, да и на всем Черноморском побережье, и даже в принципе в других республиках бывшего Советского Союза, вы гостиниц all inclusive практически не найдете», – пояснил чиновник.

Кроме того, министр обратил внимание и на сам сервис в Абхазии. К сожалению, он не везде на высоком уровне. А проконтролировать работу всех средств размещения очень сложно: «Конечно, есть минусы, я не буду здесь отрицать. По сервису у нас – не Бодрум, не Мальдивы и не Рио-де-Жанейро».

Впрочем, глава министерства добавил, что в принципе формат all inclusive для Абхазии возможен, пусть и несколько своеобразный.

«Мы об этом размышляем и не сбрасываем со счетов. Например, некоторые отельеры уже задумались над тем, чтобы подавать своим постояльцем безлимитное вино», – с иронией резюмировал чиновник.

Отметим, что отели на «все включено» в Абхазии есть. Таких гостиниц не много, но они достаточно востребованы у туристов. Например, пансионат «Багрипш», «Апсны», «Европа» и другие. Концепция предлагает в основном полный пансион с промежуточным питанием и алкогольные напитки местного производства.