Минтуризма Абхазии: до турецкого all inclusive стране еще далеко
Развитие в отелях Абхазии системы all inclusive возможно, но не на уровне Турции или Египта. Об этом журналистам рассказал министр туризма республики Теймураз Хишба.
По его словам, для повсеместного ввода формата «все включено» в гостиницах просто не хватит продуктов. В Абхазии проживает 250 тыс. человек, а турпоток в последние годы составляет не менее 1,5 млн гостей.
«Обеспечить столько людей местными продуктами будет тяжеловато. Для нас такой формат в принципе непривычен. В Сочи, Крыму, да и на всем Черноморском побережье, и даже в принципе в других республиках бывшего Советского Союза, вы гостиниц all inclusive практически не найдете», – пояснил чиновник.
Кроме того, министр обратил внимание и на сам сервис в Абхазии. К сожалению, он не везде на высоком уровне. А проконтролировать работу всех средств размещения очень сложно: «Конечно, есть минусы, я не буду здесь отрицать. По сервису у нас – не Бодрум, не Мальдивы и не Рио-де-Жанейро».
Впрочем, глава министерства добавил, что в принципе формат all inclusive для Абхазии возможен, пусть и несколько своеобразный.
«Мы об этом размышляем и не сбрасываем со счетов. Например, некоторые отельеры уже задумались над тем, чтобы подавать своим постояльцем безлимитное вино», – с иронией резюмировал чиновник.
Отметим, что отели на «все включено» в Абхазии есть. Таких гостиниц не много, но они достаточно востребованы у туристов. Например, пансионат «Багрипш», «Апсны», «Европа» и другие. Концепция предлагает в основном полный пансион с промежуточным питанием и алкогольные напитки местного производства.